جعجع: اليوم التالي في لبنان هو لنا لأنّنا أولاد الغد نحمل لُغته ومفاهيمه وخططه وبرامجه منذ الآن مُتحلّين بكلّ ما يلزم من أخلاق واستقامة وشفافيّة أمّا محور الممانعة وحلفاؤه فرأينا ما كانت نتيجة تحكّمه بزمام الأمور

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