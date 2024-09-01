جعجع: محور الممانعة يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها وحرب يرفضها اللبنانيون وفُرضت عليهم فرضًا ولم يكن للحكومة رأي فيها وكلمة وهذه حرب لا تخدم لبنان ولم تُفد غزّة وكيف يُعقل أن يكون لبنان الدولة العربيّة الوحيدة المتورّطة في هذه الحرب؟

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