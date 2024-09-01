جعجع: على الحكومة أن تدعو حزب الله وقف الحرب وأن يفعلها الحزب متأخرًا خير من أن لا يفعلها وعليه أن يتحلَّى بشجاعة اتخاذ الموقف الصحيحِ لأنّه لا يكفي أن يتحلّى بشجاعة القِتال فقط أمّا إذا أصر على الحرب فإنّ عليه أن يتحمّل لوحده العواقب

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