جعجع: لحزب الله نقول أنّ سلاحك لا يَحمي الطائفة الشيعية كما أنّ أيّ سلاحٍ لا يحمي طائفة في لبنان وإن كانَ هناك من حماية فهي حتمًا في كَنف الدولة

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