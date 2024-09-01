جعجع: على بري أن يدعُوَ إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وليَفُز مَن يفُز

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