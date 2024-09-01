جعجع: عندما يعجزون عن فرض مرشّحهم والرئيس الذي يريدون يطرحون الحوار للتّحايُل على الواقعِ وليُحقّقوا عن طريقه ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القواعد والآليّات الدستوريّة والديمقراطيّة

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