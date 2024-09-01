خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة ونتنياهو فرض البقاء بفيلادلفيا ونتساريم ورفض خروج محكومين بالمؤبد من أسرانا من كبار السن

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