قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف بلدة يارون - بنت جبيل

"رجل أم مراهق وقح"... امرأة تروي معاناتها مع شريكها "الغاضب": ما علاقة عائلتها؟

"رجل أم مراهق وقح"... امرأة تروي معاناتها مع شريكها "الغاضب": ما علاقة عائلتها؟

الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة للإسمنت تعطلت على أحد مفترقات عاريا مما أدى إلى زحمة سير خانقة على طريق الجمهور عاليه في الاتجاهين