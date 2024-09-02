المقاومة الإسلامية ‌‌ردا على الاعتداء على بلدة الناقورة: قصف مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا

في 15 دقيقة فقط... اختبار "خارق" يمكنه كشف الإصابة بسرطان البروستات: إليكم التفاصيل!

في 15 دقيقة فقط... اختبار "خارق" يمكنه كشف الإصابة بسرطان البروستات: إليكم التفاصيل!

مريض في مستشفى سان جورج عجلتون بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على الرقم 03774246