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رويترز عن سي.إن.إن: الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي وتنقلها إلى فلوريدا

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2024-09-02 | 11:51
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رويترز عن سي.إن.إن: الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي وتنقلها إلى فلوريدا
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رويترز عن سي.إن.إن: الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي وتنقلها إلى فلوريدا

 
 
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