أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلًا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت

الجزيرة: عائلات أسرى ومتضامنون معهم يغلقون مفارق طرق عدة في إسرائيل

الجزيرة: عائلات أسرى ومتضامنون معهم يغلقون مفارق طرق عدة في إسرائيل

طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037