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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت

آخر الأخبار
2024-09-03 | 00:55
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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