قصف مدفعي عنيف للخيام فجرا

عمليات دهم في عدد من بلدات محافظة بعلبك - الهرمل... وهذا ما ضبطته "الريجي"

عمليات دهم في عدد من بلدات محافظة بعلبك - الهرمل... وهذا ما ضبطته "الريجي"

بريطانيا حول تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل: لن يكون له تأثير ملموس على أمنها