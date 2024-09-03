الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ لعملية جراحية غداً... للتبرع في مركز الصليب الأحمر في انطلياس الرجاء التواصل مع الرقم التالي: 71860579
آخر الأخبار
2024-09-03 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ لعملية جراحية غداً... للتبرع في مركز الصليب الأحمر في انطلياس الرجاء التواصل مع الرقم التالي: 71860579
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بحاجة
لعملية
جراحية
غداً...
للتبرع
الصليب
الأحمر
انطلياس
الرجاء
التواصل
الرقم
التالي:
71860579
التالي
الاتحاد السعودي يضم نجمين من سان جرمان وأياكس... إليكم التفاصيل!
غارة على بلدة مركبا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام
آخر الأخبار
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام
0
أخبار دولية
17:18
الولايات المتحدة توجه تهمًا جنائية لكبار قادة حماس ومنهم السنوار
أخبار دولية
17:18
الولايات المتحدة توجه تهمًا جنائية لكبار قادة حماس ومنهم السنوار
0
أخبار دولية
17:08
إستقالات بالجملة في أوكرانيا تمهيدًا لتعديل وزاري واسع
أخبار دولية
17:08
إستقالات بالجملة في أوكرانيا تمهيدًا لتعديل وزاري واسع
0
أخبار دولية
16:55
الخارجية السعودية تستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا
أخبار دولية
16:55
الخارجية السعودية تستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام
آخر الأخبار
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام
0
آخر الأخبار
16:00
البيت الأبيض يقول إنه منزعج من الإعتداء على إثنين من مشاة البحرية الأميركية في تركيا
آخر الأخبار
16:00
البيت الأبيض يقول إنه منزعج من الإعتداء على إثنين من مشاة البحرية الأميركية في تركيا
0
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
منوعات
15:52
بعد مشاركتها في أولمبياد باريس... عداءة في مواجهة مع الموت: حبيبها سكب عليها البنزين وهذا ما حصل بعدها!
0
آخر الأخبار
15:47
القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض نشر وثائق التحذير الإستخبارية لحساسيتها رغم موافقة الرقابة العسكرية
آخر الأخبار
15:47
القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض نشر وثائق التحذير الإستخبارية لحساسيتها رغم موافقة الرقابة العسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-12
هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها... وهكذا عايدها جوزف عطية (صور)
فنّ
2024-08-12
هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها... وهكذا عايدها جوزف عطية (صور)
0
آخر الأخبار
2024-08-28
مكتب نتنياهو: ما أوردته القناة 13 عن موافقة إسرائيلية على هدن إنسانية في غزة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال غير صحيح
آخر الأخبار
2024-08-28
مكتب نتنياهو: ما أوردته القناة 13 عن موافقة إسرائيلية على هدن إنسانية في غزة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال غير صحيح
0
آخر الأخبار
08:40
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره
آخر الأخبار
08:40
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره
0
أخبار لبنان
07:58
الشاعر والأديب جورج شكّور في ذمة الله
أخبار لبنان
07:58
الشاعر والأديب جورج شكّور في ذمة الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
0
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
0
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
0
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
2
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
3
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
4
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
5
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More