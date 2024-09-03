الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية إستهدفت الأحراج بين علما الشعب والضهيرة أثناء إخماد فرق الدفاع المدني للحريق ولا إصابات

بطريركية الأرمن الكاثوليك: لبنان يستقبل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان في 12 ايلول وسط احتفال وطني في ساحة الشهداء

بطريركية الأرمن الكاثوليك: لبنان يستقبل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان في 12 ايلول وسط احتفال وطني في ساحة الشهداء

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير - المتحف وصولا الى مستديرة العدلية وايضا من كورنيش بيار الجميل حتى العدلية بسبب اشغال في المحلة