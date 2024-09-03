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القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض نشر وثائق التحذير الإستخبارية لحساسيتها رغم موافقة الرقابة العسكرية

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2024-09-03 | 15:47
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القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض نشر وثائق التحذير الإستخبارية لحساسيتها رغم موافقة الرقابة العسكرية
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القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض نشر وثائق التحذير الإستخبارية لحساسيتها رغم موافقة الرقابة العسكرية

 
 
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