طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلّها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قبل الثانية بعد ظهر اليوم... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037

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