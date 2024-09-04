الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية تغير على اطراف بلدة بني حيان بصاروخ لم ينفجر واندلاع حريق في المكان

جورجينا رودريغيز تحبس الأنفاس على السجادة الحمراء في البندقية... هكذا أطلّت بالأبيض! (صور)

جورجينا رودريغيز تحبس الأنفاس على السجادة الحمراء في البندقية... هكذا أطلّت بالأبيض! (صور)

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: انسحاب واشنطن من محادثات صفقة الأسرى ووقف النار في غزة غير مرجّح