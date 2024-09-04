وزارة الصحة في غزة: 40861 قتيلًا فلسطينيًا و94398 مصابًا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل

أطلّت وهي تمارس الرياضة برفقة ابنتها الرضيعة... شام الذهبي تشارك لحظات مميزة مع متابعيها (فيديو)

أطلّت وهي تمارس الرياضة برفقة ابنتها الرضيعة... شام الذهبي تشارك لحظات مميزة مع متابعيها (فيديو)

تايمز أوف إسرائيل: إسرائيل أكدت لقطر أن جيشها سينسحب بالكامل من فيلادلفيا في المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار