وزير العدل الأميركي يحذر من جهود حثيثة من جانب إيران للتأثير في حملات انتخابات الرئاسة الأميركية

مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان: نريد رئيسًا نزيهًا لا يخون الوطن ولا ينهب ثرواته

مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان: نريد رئيسًا نزيهًا لا يخون الوطن ولا ينهب ثرواته

طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلّها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قبل الثانية بعد ظهر اليوم... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037