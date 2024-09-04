مسؤول أميركي رفيع: المفاوضات معقدة وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة

مريض بحاجة إلى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو بنك الدم... للتبرع الاتصال على الرقم03061921

مريض بحاجة إلى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو بنك الدم... للتبرع الاتصال على الرقم03061921

ليلى عبد اللطيف في أول ظهور لها بعد شائعات وفاتها... هذا ما ينتظر شيرين عبد الوهاب ومحمد صلاح! (فيديو)