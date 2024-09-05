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بيروت
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o
البقاع
32
o
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o
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o
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o
كسروان
30
o
متن
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o
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حماس: إستمرار عملية الإحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد شعبنا في غزة والضفة
آخر الأخبار
2024-09-05 | 07:05
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حماس: إستمرار عملية الإحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد شعبنا في غزة والضفة
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