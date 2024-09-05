المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا مركبًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي

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المقاومة الإسلامية" شنينا هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها