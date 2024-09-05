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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

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2024-09-05 | 10:06
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

 
 
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