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o
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o
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا حتى جل الديب ومن ذوق مكايل حتى مفرق غزير وعلى طريق ذوق مصبح صعودا
آخر الأخبار
2024-09-05 | 11:08
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا حتى جل الديب ومن ذوق مكايل حتى مفرق غزير وعلى طريق ذوق مصبح صعودا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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