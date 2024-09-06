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30
o
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o
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o
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o
كسروان
30
o
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-09-05 | 23:49
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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