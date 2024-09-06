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أكثر من ١٢ غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات كفرصير فرون صريفا وقعقعية الجسر مما تسبب بنشوب حرائق واسعة
آخر الأخبار
2024-09-06 | 14:35
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أكثر من ١٢ غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات كفرصير فرون صريفا وقعقعية الجسر مما تسبب بنشوب حرائق واسعة
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