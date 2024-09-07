مدير السي أي إي: نسعى للتوصل إلى مقترح صفقة تبادل يقبل بها الطرفان ونتطلع لتقديم مقترح قريبا

أوكرانيا تعبر عن قلقها من تقارير عن احتمال نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا

أوكرانيا تعبر عن قلقها من تقارير عن احتمال نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا

مدير السي أي إي: سنواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة لأنه لا بديل عن ذلك