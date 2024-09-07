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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة

آخر الأخبار
2024-09-07 | 17:32
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة

 
 
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