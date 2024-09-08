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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة واعترضنا معظمها وسقط جزء منها بمواقع مفتوحة

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2024-09-08 | 00:56
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة واعترضنا معظمها وسقط جزء منها بمواقع مفتوحة
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة واعترضنا معظمها وسقط جزء منها بمواقع مفتوحة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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