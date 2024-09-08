الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة واعترضنا معظمها وسقط جزء منها بمواقع مفتوحة
آخر الأخبار
2024-09-08 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة واعترضنا معظمها وسقط جزء منها بمواقع مفتوحة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
رصدنا
إطلاق
قذيفة
باتجاه
كريات
شمونة
واعترضنا
معظمها
بمواقع
مفتوحة
التالي
الدفاع المدني بغزة: استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال في قصف إسرائيلي على جباليا فجر اليوم
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 30 قذيفة باتجاه الجليل الأعلى واعترضنا جزءا منها وسقط جزء آخر بمواقع مفتوحة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
0
أخبار دولية
04:30
الداخلية الاردنية: السلطات بدأت التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص قرب معبر الملك حسين
أخبار دولية
04:30
الداخلية الاردنية: السلطات بدأت التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص قرب معبر الملك حسين
0
أخبار دولية
04:20
البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة
أخبار دولية
04:20
البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة
0
أخبار دولية
04:07
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن
أخبار دولية
04:07
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
0
أخبار دولية
04:30
الداخلية الاردنية: السلطات بدأت التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص قرب معبر الملك حسين
أخبار دولية
04:30
الداخلية الاردنية: السلطات بدأت التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص قرب معبر الملك حسين
0
أخبار دولية
04:20
البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة
أخبار دولية
04:20
البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة
0
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:56
الدفاع المدني بغزة: استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال في قصف إسرائيلي على جباليا فجر اليوم
آخر الأخبار
00:56
الدفاع المدني بغزة: استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال في قصف إسرائيلي على جباليا فجر اليوم
0
منوعات
2024-09-06
أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!
منوعات
2024-09-06
أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2024
0
حال الطقس
01:24
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية
حال الطقس
01:24
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
0
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
0
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
0
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:21
كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)
منوعات
05:21
كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
3
موضة وجمال
05:50
جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)
موضة وجمال
05:50
جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)
4
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
5
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
6
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
7
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
8
أخبار دولية
05:40
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
أخبار دولية
05:40
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More