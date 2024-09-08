رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان تلقيه تقريرا عن إطلاق نار قرب معبر اللنبي مع الأردن

هيئة الإسعاف الإسرائيلية تقول إنها تعالج شخصين أصيبا بجروح خطيرة نتيجة هجوم بالقرب من معبر حدودي مع الأردن

هيئة الإسعاف الإسرائيلية تقول إنها تعالج شخصين أصيبا بجروح خطيرة نتيجة هجوم بالقرب من معبر حدودي مع الأردن

سبايس إكس تطلق أول مركبات "ستارشيب" غير مأهولة إلى المريخ خلال عامين... هذا ما كشفه إيلون ماسك