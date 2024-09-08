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رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان تلقيه تقريرا عن إطلاق نار قرب معبر اللنبي مع الأردن

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2024-09-08 | 03:10
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رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان تلقيه تقريرا عن إطلاق نار قرب معبر اللنبي مع الأردن
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رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان تلقيه تقريرا عن إطلاق نار قرب معبر اللنبي مع الأردن

 
 
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