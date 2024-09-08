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الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الاستطلاعي والمسيّر فوق صريفا والغندورية وفرون

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2024-09-08 | 11:31
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الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الاستطلاعي والمسيّر فوق صريفا والغندورية وفرون
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الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الاستطلاعي والمسيّر فوق صريفا والغندورية وفرون

 
 
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