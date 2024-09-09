الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق غدراس -مفرق غبالة
آخر الأخبار
2024-09-09 | 00:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق غدراس -مفرق غبالة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وجريحان
نتيجة
تصادم
مركبتين
غدراس
-مفرق
غبالة
التالي
مقتل أربعة دركيين أتراك في حادث عربة مدرعة
غرفة التحكم المروريّ: قتيلان و3 جرحى في ٣ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
0
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
0
أمن وقضاء
03:39
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
أمن وقضاء
03:39
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
0
آخر الأخبار
03:23
قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى
آخر الأخبار
03:23
قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
أخبار دولية
03:44
البابا وصل إلى دولة تيمور الشرقية
0
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
أخبار دولية
03:43
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
0
أمن وقضاء
03:39
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
أمن وقضاء
03:39
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
0
آخر الأخبار
03:23
قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى
آخر الأخبار
03:23
قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-07
هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)
منوعات
2024-09-07
هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)
0
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
0
أخبار دولية
2024-07-11
بيتر ويلش... أول سناتور ديموقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
أخبار دولية
2024-07-11
بيتر ويلش... أول سناتور ديموقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
0
أخبار دولية
03:09
رئيس مجلس الدولة الصيني لي جيانغ يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع
أخبار دولية
03:09
رئيس مجلس الدولة الصيني لي جيانغ يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
أخبار دولية
13:45
مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:44
خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
تقارير نشرة الاخبار
13:36
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ثلاثة شهداء من الدفاع المدنيّ في الجنوب... وأجهزة الإسعاف تفقد خمسة وعشرين شهيدًا منذ تشرين الأوّل
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ثلاثة شهداء من الدفاع المدنيّ في الجنوب... وأجهزة الإسعاف تفقد خمسة وعشرين شهيدًا منذ تشرين الأوّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:39
احتفالا بعيد ميلاده… سيليو صعب يتألق برفقة خطيبته في اليونان (صور)
منوعات
06:39
احتفالا بعيد ميلاده… سيليو صعب يتألق برفقة خطيبته في اليونان (صور)
2
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
15:18
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
3
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
4
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
5
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
6
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
خبر كاذب
14:57
مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف
7
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
منوعات
15:57
بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!
8
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More