غارتان على حانين ليلًا

مركز عمليات طوارئ الصحة: أربعة جرحى في الغارة على حانين

مركز عمليات طوارئ الصحة: أربعة جرحى في الغارة على حانين

مصادر طبية سورية: ١٤ قتيلًا و٤٠ جريحًا في الضربة الاسرائيلية قبيل منتصف الليل على مدينة مصياف