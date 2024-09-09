طفلة بحاجة ماسة لعدة وحدات من بلاكيت الدم من الفئات كلها ووحدة دم من فئة A+ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قبل الساعة الثانية بعد الظهر... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037

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