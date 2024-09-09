قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى

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