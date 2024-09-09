معلومات للـ LBCI: قاضي التحقيق بلال حلاوي اعتبر ان رئيسة هيئة القضايا لا تمتلك صفة للانضمام الى ادعاء النيابة العامة المالية في جلسة رياض سلامة على اعتبار انها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص

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