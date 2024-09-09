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وزارة الصحة بغزة: 40988 شهيدا فلسطينيا و94825 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-09-09 | 08:59
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وزارة الصحة بغزة: 40988 شهيدا فلسطينيا و94825 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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