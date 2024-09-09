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المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة

آخر الأخبار
2024-09-09 | 09:55
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة

 
 
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