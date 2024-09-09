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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر

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2024-09-09 | 16:13
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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر
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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر

 
 
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