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وصول كل من وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الإتصالات جوني القرم ووزير الشباب والرياضة جورس كلاس إلى السرايا

آخر الأخبار
2024-09-10 | 01:30
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وصول كل من وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الإتصالات جوني القرم ووزير الشباب والرياضة جورس كلاس إلى السرايا
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وصول كل من وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الإتصالات جوني القرم ووزير الشباب والرياضة جورس كلاس إلى السرايا

 
 
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