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o
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غارات على قرى في القطاعين الغربيّ والأوسط ليلًا
آخر الأخبار
2024-09-10 | 01:35
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غارات على قرى في القطاعين الغربيّ والأوسط ليلًا
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