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حماس: إستمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الإحتلال
آخر الأخبار
2024-09-10 | 14:24
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حماس: إستمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الإحتلال
*
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