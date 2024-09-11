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الموسيقي عبد الفتاح السعدي (عبود السعدي) في مستشفى Bellevue - المنصورية بحاجة ماسة إلى دم فئة O-... للتبرع، التواصل على: 03773140

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2024-09-11 | 04:53
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الموسيقي عبد الفتاح السعدي (عبود السعدي) في مستشفى Bellevue - المنصورية بحاجة ماسة إلى دم فئة O-... للتبرع، التواصل على: 03773140
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الموسيقي عبد الفتاح السعدي (عبود السعدي) في مستشفى Bellevue - المنصورية بحاجة ماسة إلى دم فئة O-... للتبرع، التواصل على: 03773140

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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