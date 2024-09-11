معلومات للـLBCI: الجلسة غدا لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي غير مخصصة لاستجواب رياض سلامة بل سيتم خلالها الإستماع إلى عدد من الأشخاص بصفة شهود وبالتالي لن يتم اقتياد سلامة من مكان توقيفه

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