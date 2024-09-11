طفلة بحاجة ماسة الى ثلاث وحدات بلاكيت دم من كل الفئات لإجراء عملية جراحية ضرورية قبل الثانية من بعد ظهر الخميس في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03951037

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