الوكالة الوطنية للإعلام: رشقات نارية في اتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة فجرًا

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مارون الراس صباحًا

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مارون الراس صباحًا

غوتيريش: عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة "غير مقبول"