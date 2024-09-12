قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي يستمع إلى المحامي ميشال تويني بصفة شاهد علمًا أن نقابة المحامين لم تتخذ بعد قرارًا برفع الحصانة عن تويني وسيعقد مجلس النقابة اليوم جلسة إستجواب لتويني لإتخاذ القرار المناسب الأسبوع المقبل

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