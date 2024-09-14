النائب نديم الجميل في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: هذا البلد لنا ونريده أن يشبهنا ولا احد قادر على تغيير لونه او هويته ولن يستطعوا ان يحولوه الى ولاية ايرانية

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