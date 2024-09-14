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o
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o
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غارات اسرائيلية داخل الاراضي السورية في القصير بالاضافة إلى غارات على الحدود اللبنانية السورية منطقة حوش السيد علي
آخر الأخبار
2024-09-14 | 13:24
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غارات اسرائيلية داخل الاراضي السورية في القصير بالاضافة إلى غارات على الحدود اللبنانية السورية منطقة حوش السيد علي
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